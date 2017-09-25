Amnesty International: Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан

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КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Amnesty International обнаружила доказательства причастности Украины к нелегальным поставкам оружия в Южный Судан. Об этом в понедельник сообщило на своей странице в Facebook украинское отделение организации.
"Новый отчет Amnesty приводит доказательства причастности Украины к незаконной поставке оружия в Южный Судан, где его используют для убийств тысяч мирных жителей. В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Amnesty International, "участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина".
"Пока Совет Безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна придерживаться декларируемой ею политики по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности. Украина должна полностью прекратить поставки оружия и предоставление какой-либо материально-технической помощи Южному Судану, включая оборудование, его обслуживание и обучение", - подчеркивается в публикации.