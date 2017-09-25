Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН: накал риторики США и КНДР может привести к "роковым недоразумениям"

Международная панорама
25 сентября, 20:31 UTC+3

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик призвал к политическому решению ситуации на Корейском полуострове

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Обмен воинственными высказываниями между руководством США и КНДР может привести к просчетам и "роковым недоразумениям". С таким предупреждением выступил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Когда растет напряженность и накаляется риторика, растет и опасность просчетов. Пламенные речи ведут к роковым недоразумениям", - сказал он. По его словам, "единственно возможное решение" кризиса на Корейском полуострове является политическим. Он призвал руководство США и КНДР проявить политическую прозорливость и осознать это.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© AP Photo/Evan Vucci

Минфин США: новые санкции против КНДР дали министерству беспрецедентные полномочия

Лавров: США не ударят по КНДР, поскольку у Пхеньяна есть ядерное оружие

СМИ: КНДР хотела установить с США отношения на базе доктрины взаимного уничтожения

19 сентября президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал лидера страны "человеком-ракетой". Спустя несколько дней глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал американского президента "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", и заявил, что произнесенные им оскорбления делают ракетный удар по США "еще более неизбежным". После этого Трамп написал в своем Twitter, что северокорейские власти "долго не протянут".

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны. В понедельник глава МИД КНДР заявил журналистам в Нью-Йорке, что в ответ на "объявление войны" Пхеньян оставляет за собой право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны.

КНДР в сентябре провела ядерное испытание и запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции против страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
2
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
3
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
4
Кого Ангела Меркель возьмет в правящую коалицию
5
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
6
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама