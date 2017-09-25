ООН: накал риторики США и КНДР может привести к "роковым недоразумениям"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Обмен воинственными высказываниями между руководством США и КНДР может привести к просчетам и "роковым недоразумениям". С таким предупреждением выступил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Когда растет напряженность и накаляется риторика, растет и опасность просчетов. Пламенные речи ведут к роковым недоразумениям", - сказал он. По его словам, "единственно возможное решение" кризиса на Корейском полуострове является политическим. Он призвал руководство США и КНДР проявить политическую прозорливость и осознать это.

19 сентября президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал лидера страны "человеком-ракетой". Спустя несколько дней глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал американского президента "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", и заявил, что произнесенные им оскорбления делают ракетный удар по США "еще более неизбежным". После этого Трамп написал в своем Twitter, что северокорейские власти "долго не протянут".

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны. В понедельник глава МИД КНДР заявил журналистам в Нью-Йорке, что в ответ на "объявление войны" Пхеньян оставляет за собой право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны.

КНДР в сентябре провела ядерное испытание и запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции против страны.