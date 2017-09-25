Макрон: политическое решение кризиса в Сирии позволит решить проблему беженцев в Ливане

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Франция считает, что политическое решение кризиса в Сирии откроет путь к урегулированию проблемы беженцев в Ливане. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с ливанским коллегой Мишелем Ауном.

"Мы выступаем за политическое решение сирийского кризиса, на это направлена инициатива Франции в контактной группе, - отметил Макрон. - В рамках этого политического урегулирования может быть решена и проблема беженцев в Ливане".

Макрон выступил за усиление сотрудничества между Францией и Ливаном по ряду вопросов, в частности, в сфере борьбы с терроризмом. "Обе наши страны сталкиваются с террористической угрозой. Франция будет наращивать поддержку Ливану в борьбе с этой опасностью, - отметил глава Французской Республики. - Франция нуждается в сильном ливанском государстве и привержена суверенитету, единству и территориальной целостности Ливана".

Макрон предложил провести международную конференцию в поддержку ливанской армии. Он считает, что "помощь должна быть оказана Ливану в таких областях, как, например, укрепление гражданской обороны".

В свою очередь президент Ливана подчеркнул важность поддержки Парижем в решении проблем с беженцами и других важных задач. "Мы рассчитываем на вашу помощь", - сказал Аун французскому лидеру.