Макрон: политическое решение кризиса в Сирии позволит решить проблему беженцев в Ливане

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ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Франция считает, что политическое решение кризиса в Сирии откроет путь к урегулированию проблемы беженцев в Ливане. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с ливанским коллегой Мишелем Ауном.
"Мы выступаем за политическое решение сирийского кризиса, на это направлена инициатива Франции в контактной группе, - отметил Макрон. - В рамках этого политического урегулирования может быть решена и проблема беженцев в Ливане".
Макрон выступил за усиление сотрудничества между Францией и Ливаном по ряду вопросов, в частности, в сфере борьбы с терроризмом. "Обе наши страны сталкиваются с террористической угрозой. Франция будет наращивать поддержку Ливану в борьбе с этой опасностью, - отметил глава Французской Республики. - Франция нуждается в сильном ливанском государстве и привержена суверенитету, единству и территориальной целостности Ливана".
Макрон предложил провести международную конференцию в поддержку ливанской армии. Он считает, что "помощь должна быть оказана Ливану в таких областях, как, например, укрепление гражданской обороны".
В свою очередь президент Ливана подчеркнул важность поддержки Парижем в решении проблем с беженцами и других важных задач. "Мы рассчитываем на вашу помощь", - сказал Аун французскому лидеру.