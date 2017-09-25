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США выступают за единый Ирак, который борется с ИГ и противодействует Ирану

Международная панорама
25 сентября, 22:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, сентября. /ТАСС

Так в Белом доме прокомментировали прошедший в понедельник референдум о независимости Иракского Курдистана

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ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Администрация США выступает за единый Ирак, который уничтожит террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и будет противодействовать политике Ирана. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов. Его трансляцию вел Белый дом.

"США выступают за единый Ирак, который уничтожит ИГ и будет противодействовать Ирану", - сказала Сандерс, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать прошедший в понедельник референдум о независимости Иракского Курдистана.

Администрация президента США Дональда Трампа уже не раз излагала свою позицию: сейчас неподходящее время для референдума. "Следует сконцентрироваться на борьбе с ИГ", - указал, в частности, 13 сентября Госдепартамент.

На прошлой неделе Трамп обсудил этот вопрос на полях Генассамблеи ООН с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Они подчеркнули неприятие запланированного референдума и заявили о последствиях, которые ждут [власти Курдистана], если он состоится", - говорилось в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам встречи лидеров двух стран.

Парламент Ирака проголосовал 12 сентября против проведения референдума, обязав премьер-министра Хейдара аль-Абади принять все меры для сохранения единства республики, а также начать диалог для урегулирования разногласий с главой автономии Масудом Барзани.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Борьба с "Исламским государством" Референдум в Иракском Курдистане
Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Абади, Хейдар, аль- Эрдоган, Реджеп Тайип
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