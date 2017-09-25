Украина в ближайшее время подаст свой вариант резолюции по миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Украина готова в ближайшее время внести в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции об охранной миссии организации в Донбассе. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Она [резолюция] будет внесена в ближайшее время", - сказал он в эфире украинского телеканала ICTV.

Климкин отметил, что киевский вариант документа уже готов. "У нас есть проект резолюции, он согласован со всеми нашими друзьями и партнерами, мы его внесем именно в тот момент, когда у нас будет совместная позиция не только с нашими партнерами, а и со всеми основными игроками", - добавил глава украинского МИД.

Миссия ООН для Донбасса

Выступая в Совете Безопасности ООН 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко призвал направить миссию в Донбасс в кратчайшие сроки. При этом, как сказал Порошенко на брифинге, Киев настаивает, чтобы "мандат миссии включал всю территорию страны". По словам президента, в задачи "голубых касок" должен также входить контроль за границей с Россией и возвращение "мира и украинского суверенитета на оккупированные территории". Он подчеркнул, что размещение миротворцев не должно привести к возникновению "замороженного конфликта" на украинской территории.

На уточняющий вопрос о том, а "возможен ли компромисс", Порошенко ответил: "Конечно".

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что направление миссии будет возможным в случае согласия провозглашенных народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение такой миссии возможно не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минскими договоренностями.