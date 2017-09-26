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Вице-премьер Украины: Канада не готова вести диалог о безвизовом режиме для украинцев

Международная панорама
26 сентября, 14:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинские власти "начали разговор о возможности получения безвиза с Канадой"

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Канада не готова к активному диалогу о введении безвизового режима с Украиной. Об этом во вторник на брифинге в Киеве заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Украина еще в 2005 году отменила визы для граждан Канады. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко буквально на днях посетил Канаду с рабочим визитом, где провел личную встречу с премьер-министром Джастином Трюдо.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинские власти, в том числе Порошенко, "начали разговор о возможности получения безвиза с Канадой". "Я не вижу сегодня, чтобы была такая полная готовность канадской стороны приобщиться к активному диалогу и выработать дорожную карту, как мы можем отменять визы в отношении Украины", - приводит ее слова агентство УНИАН.

При этом вице-премьер считает, что в такой дорожной карте должны быть учтены выполненные Украиной условия для получения либерализации безвизового режима с ЕС. "Помимо того у Канады есть свои "маркеры", которые для нее важно видеть в тех странах, которые стремятся к безвизу или имеют безвиз с ней. Поэтому это не бесперспективный вопрос, но это вопрос, который займет несколько лет, я убеждена, что не меньше", - пояснила Климпуш-Цинцадзе.

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Персоны
Трюдо, Джастин Порошенко, Петр Алексеевич
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