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Министр по делам Иерусалима заявил, что планирует встретиться в Москве с Лавровым

Международная панорама
26 сентября, 21:25 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Зеэв Элькин также примет участие в заседании совместной российско-израильской межправкомиссии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильский министр по делам Иерусалима, национального наследия и по защите окружающей среды Зеэв Элькин рассчитывает в среду встретиться в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сам Элькин сообщил здесь российским журналистам во вторник перед вылетом в российскую столицу для участия в заседании совместной российско-израильской межправительственной комиссии (МПК).

"Завтра состоится заседание МПК, - сказал Элькин. - Кроме самой МПК, у меня запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым".

Израильский министр сообщил, что на заседании межправкомиссии в Москве "будет подписан протокол, определяющий основные задачи двустороннего сотрудничества по разным направлениям на следующий год". "Также будет подписано продление договора по авиационному сотрудничеству между Израилем и Россией, - продолжил Элькин. - Раз в несколько лет подписывается такое дополнение, обновление договора об авиационном сотрудничестве".

Сопредседатель МПК сообщил, что в рамках ежегодного заседания межправкомиссии состоится российско-израильский бизнес-форум. "В завершающей его части будут подписаны различные договоры о сотрудничестве, буду выступать я, а также мой коллега по руководству МПК, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, - сказал Элькин.- На бизнес-форуме будет подписан целый ряд договоров о сотрудничестве между различными израильскими и российскими компаниями в области водных ресурсов и медицины".

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