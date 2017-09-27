Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: налоговая служба США предоставляет спецпрокурору данные об экс-помощниках Трампа

Международная панорама
27 сентября, 2:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, сентября. /ТАСС

В частности, речь идет об информации о бывшем руководителе предвыборного штаба Дональда Трампа Поле Манафорте и об экс-помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Американская налоговая служба начала предоставлять аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием в связи с утверждениями о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, данные, которые касаются ключевых сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По сведениям его источников, подчиненные Мюллера, в частности, начали получать информацию о бывшем руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте и об экс-помощнике американского президента по национальной безопасности Майкле Флинне. Речь идет в том числе о данных, касающихся недвижимости, принадлежащей указанным лицам, и их банковским счетам.

Как отмечает телеканал, руководство налоговой службы как правило предоставляет иным ведомствам сведения только при наличии соответствующей повестки большого жюри присяжных. Ранее между ее руководством и Мюллером в течение нескольких месяцев имели место разногласия. Они были связаны, в частности, с тем, что запросы спецпрокурора относительно Манафорта были нечеткими или касались событий, которые имели место за много лет до выборов 2016 года в США. Кроме того, представители службы опасались, что разбирательство Мюллера может помешать их собственному расследованию в отношении Манафорта.

По сведениям CNN, подчиненные Мюллера пытаются получить данные, имеющие отношение к их подозрениям по поводу того, что Манафорт мог быть причастен к отмыванию средств и уклонению от выплаты налогов. Кроме того, аппарат спецпрокурора интересуется сведениями, касающимися получения Флинном средств из России и Турции.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Флинн, Майкл Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Страны
США Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генерал ВС США: Соединенные Штаты не допустят военного превосходства РФ над собой
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Частота взрывов на артскладе в Винницкой области увеличивается
4
Глава представительства ЕС в РФ заявил, что отношения России и Евросоюза "достигли дна"
5
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
6
СМИ: на крупнейшем складе боеприпасов в Винницкой области раздаются взрывы
7
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама