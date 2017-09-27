CNN: налоговая служба США предоставляет спецпрокурору данные об экс-помощниках Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Американская налоговая служба начала предоставлять аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием в связи с утверждениями о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, данные, которые касаются ключевых сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По сведениям его источников, подчиненные Мюллера, в частности, начали получать информацию о бывшем руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте и об экс-помощнике американского президента по национальной безопасности Майкле Флинне. Речь идет в том числе о данных, касающихся недвижимости, принадлежащей указанным лицам, и их банковским счетам.

Как отмечает телеканал, руководство налоговой службы как правило предоставляет иным ведомствам сведения только при наличии соответствующей повестки большого жюри присяжных. Ранее между ее руководством и Мюллером в течение нескольких месяцев имели место разногласия. Они были связаны, в частности, с тем, что запросы спецпрокурора относительно Манафорта были нечеткими или касались событий, которые имели место за много лет до выборов 2016 года в США. Кроме того, представители службы опасались, что разбирательство Мюллера может помешать их собственному расследованию в отношении Манафорта.

По сведениям CNN, подчиненные Мюллера пытаются получить данные, имеющие отношение к их подозрениям по поводу того, что Манафорт мог быть причастен к отмыванию средств и уклонению от выплаты налогов. Кроме того, аппарат спецпрокурора интересуется сведениями, касающимися получения Флинном средств из России и Турции.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.