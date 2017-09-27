В США проводят проверку в связи с пожертвованиями связанных с РФ бизнесменов на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера проводит проверку в связи с тем, что три американских бизнесмена, связанные с Россией, направили в общей сложности почти $2 млн в политические фонды, имеющие отношение к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил во вторник журналистам телеканала ABC старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Как отмечается в материале, предприниматели, о которых идет речь, это Леонард Блаватник, владеющий активами в сферах природных ресурсов, недвижимости, СМИ и музыкального производства, а также Саймон Кукс и Эндрю Интратер. Все они, как говорится в публикации, имеют гражданство США и делали указанные пожертвования во время американской президентской гонки 2016 года или после ее завершения.

Шифф констатировал, что американцы имеют право направлять средства на поддержку того или иного кандидата во время избирательной кампании, если только они не действуют по указанию иностранцев. "Очевидно, что, если среди жертвователей были те, кто связан с Кремлем, то это станет поводом для серьезной обеспокоенности", - подчеркнул законодатель.

В материале говорится, что указанные предприниматели, в частности, начали направлять средства на нужды Национального комитета Республиканской партии после того, как стало ясно, что Трамп, вероятнее всего, станет кандидатом от нее на выборах. Кроме того, после победы политика в предвыборной гонке бизнесмены сделали пожертвования в фонд, из которого финансировалась церемония инаугурации Трампа.

По утверждению ABC, Блаватник, в частности, направил на нужды Национального комитета Республиканской партии около $383 тыс., а в инаугурационный фонд республиканца - $1 млн. При этом, пожертвований непосредственно на нужды избирательной кампании Трампа он не делал.

Кроме того, Блаватник в последние годы якобы предоставлял средства на нужды и других кандидатов от обеих партий. Как говорится в публикации, все три предпринимателя, о которых идет речь, связанны с российским бизнесменом, президентом фонда "Сколково" Виктором Вексельбергом.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.