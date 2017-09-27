Гройсман поручил благоустроить пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от министерств и ведомств обеспечить надлежащие условия в пунктах пропуска, граничащих с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду он заявил на заседании правительства.

"У меня был несколько дней назад разговор с генпрокурором, он был на этих КПП. То, что он мне рассказал, не укладывается в любые нормальные условия. Элементарных условий нет, нормальных туалетов, антисанитария", - сказал он. Гройсман возмутился данным фактом, потребовав обеспечить "фирменный украинский стиль" и качество. Он подчеркнул, что нельзя был равнодушным к сотрудникам этих КПП, а также к гражданам, которые пользуются этими пунктами пропуска.

По данным Государственной пограничной службы Украины, действует шесть КПП на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе, предназначенных для автотранспорта: дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск (КПП "Золотое"), Горловка - Бахмут (КПП "Майорское"), Донецк - Курахово (КПП "Марьинка"), Донецк - Мариуполь (КПП "Новотроицкое"), Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь (КПП "Гнутово"), Станица Луганская - Счастье - Новоайдар (КПП "Станица Луганская"). Кроме того, по данным Госпогранслужбы еще семь КПП предназначены для пересечения железнодорожным транспортом.