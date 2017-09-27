В Верховной раде инициируют расследование ситуации на военных объектах Украины

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Расследованием ситуации на военных складах Украины должна заняться специальная парламентская комиссия. Об этом заявила в среду член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, комментируя причины ЧП в Винницкой области.

"Вопросы обустройства военных арсеналов целесообразно вынести на контроль временной парламентской комиссии в рамках парламентско-демократического контроля", - написала она на своей странице в Facebook. По ее мнению, это позволит повысить темпы наведения порядка на объектах и снять политические спекуляции.

Ранее военная прокуратура Украины заявила, что уже возбудила уголовное дело по статье "Диверсия", а представители МВД намекали на возможность применения некими злоумышленниками дронов.

Фриз, однако, убеждена, что речь идет о системной проблеме, так как взрывы на складах имели место неоднократно. Более того она считает, что Украина не сможет решить ее самостоятельно. "Ситуация в Калиновке должна поставить на повестку дня вопросы немедленного активного привлечения специалистов стран НАТО для переоборудования, налаживания системы инвентаризации военного имущества, инженерного обустройства складов боеприпасов и критического военного имущества", - отметила депутат.

Пожар на складах в Винницкой области возник во вторник вечером. По данным Минобороны, там хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов. Из города и близлежащих сел было эвакуировано более 30 тыс. человек, и эвакуация продолжается. По последним данным, два человека получили ранения и находятся в госпитале. В результате попадания снарядов пострадали четыре жилых дома. В районе ЧП перекрыты все дороги, закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров.

Нынешний пожар - не первый инцидент на украинских арсеналах за последнее время. 22 сентября возгорание произошло на складе боеприпасов в Никольском районе Донецкой области. Пожар был ликвидирован на следующие сутки, после чего началось разминирование склада и прилегающей территории. В мае 2017 года произошел также крупный пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области.