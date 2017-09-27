Организация по ДВЗЯИ выявила следы радиоактивных изотопов после ядерного испытания КНДР

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) обнаружили следы радиоактивных изотопов, которые, по их мнению, появились после ядерного испытания КНДР, проведенного в начале сентября. Об этом в среду сообщил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассина Зербо на своей странице в Twitter.

"Станции международного мониторинга ОДВЗЯИ, вероятно, впервые обнаружили возможные радиоактивные изотопы, относящиеся к КНДР", - написал он. Он отметил, что специалисты организации продолжают проверку обнаруженного радиоактивного ксенона и будут оперативно уведомлять о любых находках, связанных с КНДР.

Monitoring 2/2:#CTBTO #IDC analysts continue scrutiny 4#radioxenon. We'll promptly notify of any significant detections related to #DPRK pic.twitter.com/0vLd4OoYQy — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 27 September 2017

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.