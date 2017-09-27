Разведка США считает авиалайнеры и аэропорты главной мишенью террористов ИГ

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Самолеты и аэропорты остаются главной мишенью террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в среду директор Национального контртеррористического центра (НКТЦ) США Николас Расмуссен. Он выступил на слушаниях в сенатском комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений Конгресса США, посвященных террористическим угрозам. Прямая трансляция велась на сайте комитета.

"Как показали недавние аресты в Австралии, а также теракты в прошлом году в Бельгии и Стамбуле, террористы по-прежнему сосредоточены на целях, связанных с авиацией, - отметил Расмуссен. - Они осознают, какой экономический ущерб может быть нанесен даже в том случае, если попытки уничтожить самолет или организовать теракт в аэропорту будут безуспешными, не говоря уже о числе жертв и том внимании, которое уделяют подобным терактам средства массовой информации. ИГ продолжает изыскивать новые способы совершения терактов и выискивать слабые места в системе нашей безопасности. Различные издания экстремистского толка продолжают призывать к совершению терактов в авиационной сфере и предоставляют информацию о том, как это сделать".

По словам Расмуссена, "ИГ, похоже, рассматривает США как более сложную цель, чем Европу, потому что США находятся далеко, американские авиапорты и морские порты не испытывают такой нагрузки от массового нашествия иммигрантов, как европейские".

"В противостоянии ИГ достигнуты существенные успехи, - продолжил Расмуссен. - ИГ потеряла почти три четверти территории, которую она контролировала в Ираке, и свыше половины - в Сирии. Число боевиков ИГ в этих странах значительно уменьшилось, получаемые ею незаконным путем доходы падают. Но ИГ по-прежнему способна совершать теракты в Сирии, Ираке и других странах".

НКТЦ входит в структуру аппарата директора национальной разведки США.