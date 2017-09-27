Президент Молдавии осудил попытки сократить применение русского языка в стране

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил правительство за законы, сокращающие сферы применения русского языка в республике. Об этом он заявил в среду в рамках круглого стола, посвященного этой теме.

"Этническое разнообразие, обогащающее нашу общую культуру - сила, а не слабость нашего общества. <…> Категорически против сужения сферы применения русского языка как языка межнационального общения в Молдове", - сказал в своем выступлении президент. Он также осудил решение Координационного совета по телевидению и радио, который, по его словам, заставляет русскоязычные СМИ называть населенные пункты в стране вопреки нормам русского языка.

Ранее представители нацменьшинств Молдавии, среди которых русские, украинцы, гагаузы и болгары, подвергли критике новый Кодекс об образовании, в котором русский язык с 2018 года исключается из обязательных предметов в школах. Кроме того, они требуют вернуть русский язык на аннотации к лекарствам, а также переводить с государственного постановления правительства и парламента.