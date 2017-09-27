Трамп недоволен главой Минздрава США из-за скандала о растрате госсредств

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду высказал недовольство министром здравоохранения и социальных служб страны Томасом Прайсом. В отношении главы ведомства ведется расследование по поводу того, мог ли он оплачивать чартерные авиарейсы за счет бюджета. Американский лидер прокомментировал журналистам скандал перед вылетом в Индианаполис, где он представит свою налоговую реформу. Трансляцию вел телеканал CNN.

"Мы посмотрим", - ответил президент на вопрос о том, собирается ли он увольнять министра. "Я недоволен этим, и сообщил ему об этом", - сказал Трамп, отметив, что продолжает разбираться в ситуации.

Глава министерства, однако, настаивает на том, что его поездки носили исключительно служебный характер, поэтому он был вправе проводить их по статье бюджетных расходов. Прайс в воскресном интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что не станет пользоваться чартерными авиарейсами даже в служебных целях до завершения расследования. По его словам, проверкой данное дело не ограничится.

В пятницу генеральный инспектор Минздрава Дэниел Левинсон начал расследование по делу о возможном использовании главой ведомства частных чартерных самолетов за счет бюджетных средств. Поводом для проверки послужила публикация газеты "Политико", в которой утверждалось, что министр 26 раз воспользовался частными самолетами для полетов по США. Расходы федерального бюджета составили около 300 тыс. долларов. По сведениям издания, Прайс во время служебных поездок чартерными авиарейсами навещал членов семьи, друзей и бывших коллег.

На прошлой неделе оппозиционная Демократическая партия направила Левинсону просьбу провести проверку с целью выяснить, нарушил ли министр федеральный закон, обязывающий должностных лиц приобретать самые дешевые авиабилеты из всех доступных. Пресс-секретарь главы ведомства Шармейн Ист сообщила в пятницу, что ее шеф был вынужден воспользоваться чартерами из-за цейтнота.