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Глава МИД Ирана заявил о необходимости дать ответ на новый запрет на въезд иранцев в США

Международная панорама
27 сентября, 22:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, сентября. /ТАСС

Мохаммад Джавад Зариф назвал миграционный указ Дональда Трампа "неприкрытым оскорблением всего иранского народа"

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Новые ограничения на въезд в США для граждан Ирана являются неприкрытым оскорблением всего иранского народа, на которое следует дать достойный ответ. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью агентству AP министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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Он охарактеризовал новые ограничения как "оскорбление всего иранского народа". "К сожалению, президент Соединенных Штатов по не относящимся к делу политическим причинам решил оттолкнуть и настроить против себя целый народ, который никому не причинил никакого вреда", - отметил глава МИД.

"Я считаю, что нам надо ответить на принятые Соединенными Штатами меры, чтобы сохранить достоинство наших граждан", - предупредил он. "Нам еще предстоит решить, каким образом мы дадим ответ", - добавил Зариф.

24 сентября пресс-служба Белого дома опубликовала прокламацию, подписанную президентом Дональдом Трампом. Документ расширяет список стран, для граждан которых въезд на территорию США будет ограничен. В этот перечень внесены Венесуэла, Иран, Йемен, КНДР, Ливия, Сирия, Сомали и Чад. Данное правило вступает в силу 18 октября.

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Зариф, Мохаммад Джавад
Страны
США Чад Иран КНДР Ливия Йемен Сирия Сомали Венесуэла
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