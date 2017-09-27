Глава МИД Ирана заявил о необходимости дать ответ на новый запрет на въезд иранцев в США

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Новые ограничения на въезд в США для граждан Ирана являются неприкрытым оскорблением всего иранского народа, на которое следует дать достойный ответ. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью агентству AP министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он охарактеризовал новые ограничения как "оскорбление всего иранского народа". "К сожалению, президент Соединенных Штатов по не относящимся к делу политическим причинам решил оттолкнуть и настроить против себя целый народ, который никому не причинил никакого вреда", - отметил глава МИД.

"Я считаю, что нам надо ответить на принятые Соединенными Штатами меры, чтобы сохранить достоинство наших граждан", - предупредил он. "Нам еще предстоит решить, каким образом мы дадим ответ", - добавил Зариф.

24 сентября пресс-служба Белого дома опубликовала прокламацию, подписанную президентом Дональдом Трампом. Документ расширяет список стран, для граждан которых въезд на территорию США будет ограничен. В этот перечень внесены Венесуэла, Иран, Йемен, КНДР, Ливия, Сирия, Сомали и Чад. Данное правило вступает в силу 18 октября.