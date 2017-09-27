Кандидат от "Батькивщины" примет участие в выборах президента Украины

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Партия "Батькивщина" будет принимать участие в предстоящих выборах главы государства, кандидата в президенты Украины определит съезд политической силы. Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Я могу вам твердо сказать, что кандидат от "Батькивщины" на президентских выборах точно будет. Съезд определится по кандидатуре", - приводит ее слова пресс-служба партии.

Тимошенко добавила, что партия приложит усилия, чтобы Украина и общество "как можно быстрее избавились от этой власти конституционным путем". "Все недостатки можно преодолеть быстро, если иметь на это политическую волю. Нам нужно жестко поставить границу между инвестором, развитием экономики и ворами, которые осели в нашей стране, держат руль и практически убивают нашу страну", - добавила она.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в мае 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока не дал прямой ответ на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок. Многие эксперты не исключают досрочных выборов президента.