На Украине вступает в силу новый закон об образовании

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Новый закон об образовании вступает в силу на Украине с 28 сентября. В среду он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Документ, вызвавший резко негативную реакцию в ряде европейских стран из-за ущемления прав национальных меньшинств, предусматривает глубокую реформу всей образовательной системы.

Прежде всего, на Украине вводится 12-летнее обучение в школе. Для начальных классов система начинается действовать с 1 сентября 2018 года, для классов базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года, а для классов профильного среднего образования - с 1 сентября 2027 года.

Кроме того, закон устанавливает ежегодные государственные ассигнования на образование в размере 7% валового внутреннего продукта, а также предусматривает возможность организации государственно-частного партнерства в сфере образовательной деятельности на основании договоров с возможностью совместного финансирования учреждений образования. В новом законе предусмотрено также поэтапное повышение должностного оклада учителей до трех минимальных заработных плат к 2023 году.

Закрытие большого числа школ

Отныне школа будет включать три уровня: начальное, базовое и профильное. После каждого уровня школьники будут сдавать экзамен, а после девятого класса - внешнее независимое тестирование. При этом обучение будет проводиться в двух направлениях: академическом и профессиональном.

Академическое включает углубленное изучение отдельных предметов с учетом перспективы продолжения обучения в вузе, а профессиональное ориентировано на рынок труда, но не ограничивает права на получение высшего образования. Кроме того, увеличение срока обучения в школе, как планируют в минобразования, позволит сократить бакалаврскую программу обучения в университетах на год - до трех лет.

Реформа дает школам возможность самостоятельно формировать образовательные программы, учебные планы, выбирать методики. В то же время министерство контролирует качество и стандарты образования.

В соответствии с реформой предстоит закрытие большого количества школ в сельской местности. Для учителей реформа вводит добровольную сертификацию. Педагоги, которое ее пройдут, получат 20% надбавку к зарплате.

Реакция в Европе

Наибольшую критику, прежде всего за рубежом, вызвали положения закона, касающиеся языка нацменьшинств. Так, с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

После подписания закона президентом Украины Петром Порошенко пресс-секретарь генсека Совета Европы (СЕ) Даниель Хольтген заявил, что СЕ разочарован тем, что Украина приняла новый закон "Об образовании", не проконсультировавшись по отдельным его аспектам. По его мнению, этот вопрос требует соответствующего политического отношения.

Крайне болезненно отреагировали на принятие закона Польша, Болгария, Греция. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском Союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.

Реакция России

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, комментируя украинский закон "Об образовании", заявил, что он перечеркивает правовые основы многонационального государства, международная реакция на него должна быть жесткой и последовать незамедлительно.

Карасин подчеркнул, что своими действиями "Киев подогревает неонацистские настроения".

Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке на Украине.

Депутаты указали, что украинский закон об образовании грубо нарушает обязательства Киева в рамках двусторонних и международных договоренностей.

Госдума предложила "объединить усилия всех парламентских сил в целях защиты коренных народов и национальных меньшинств Украины от принудительной ассимиляции и насаждения каких-либо форм дискриминации".

Украина не отступит

Тем не менее заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев уже заявил, что негативная реакция ряда европейских стран не заставит Украину пересмотреть закон об образовании.