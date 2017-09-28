СМИ: зять Трампа на выборах был зарегистрирован как женщина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер был, вероятно, зарегистрирован в штате Нью-Йорк в качестве избирателя женского пола. Об этом в среду сообщил американский журнал Wired со ссылкой на данные избирательной комиссии штата Нью-Йорк.

Согласно анкете Кушнера, родившегося в январе 1981 года, в графе "пол" указано, что он является женщиной. В заполненной форме также отмечается, что в качестве избирателя он зарегистрировался осенью 2009-го, а голос последний раз отдавал в ноябре прошлого года.

Как сообщил телеканал CNN, комментарий по этому поводу Белый дом дать отказался.

В понедельник газета The New York Times в своей электронной версии проинформировала, что не менее шести советников Трампа, в том числе Кушнер, использовали в служебных целях свои личные электронные почтовые ящики.