Посол Франции: визит Макрона в Россию готовится

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию готовится, дата будет определена позднее.
Об этом заявила в интервью ТАСС посол Франции в Москве Сильви Берманн.
"Мы готовим визит президента Франции Эмманюэля Макрона. Дата еще неизвестна, но президент Республики принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина посетить Россию", - подчеркнула дипломат.
Первая встреча лидеров РФ и Франции состоялась 29 мая в Версале, тогда же Владимир Путин пригласил французского коллегу посетить Россию.