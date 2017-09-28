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Посол Франции: визит Макрона в Россию готовится

Международная панорама
28 сентября, 9:28 UTC+3 МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Дата визита пока неизвестна, добавила Сильви Берманн

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Интервью

Сильви Берманн

Посол Франции в РФ: я хочу, чтобы во Франции лучше узнали Россию

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию готовится, дата будет определена позднее.

Об этом заявила в интервью ТАСС посол Франции в Москве Сильви Берманн.

"Мы готовим визит президента Франции Эмманюэля Макрона. Дата еще неизвестна, но президент Республики принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина посетить Россию", - подчеркнула дипломат.

Первая встреча лидеров РФ и Франции состоялась 29 мая в Версале, тогда же Владимир Путин пригласил французского коллегу посетить Россию.

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Персоны
Берманн, Сильви Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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