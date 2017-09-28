Посол Франции: визит Макрона в Россию готовится

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию готовится, дата будет определена позднее.

Об этом заявила в интервью ТАСС посол Франции в Москве Сильви Берманн.

"Мы готовим визит президента Франции Эмманюэля Макрона. Дата еще неизвестна, но президент Республики принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина посетить Россию", - подчеркнула дипломат.

Первая встреча лидеров РФ и Франции состоялась 29 мая в Версале, тогда же Владимир Путин пригласил французского коллегу посетить Россию.