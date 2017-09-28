Адвокаты Януковича добиваются возможности его законного участия в процессе в Киеве

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича ведет юридическую работу, чтобы получить для него возможность на законных основаниях участвовать в процессе по обвинению в госизмене в Киеве. Об этом в четверг заявил адвокат бывшего президента Виталий Сердюк.
"Сейчас идет юридическая работа, направленная на то, чтобы Янукович снова имел возможность, согласно действующему законодательству, появиться в процессе. И мы будем продолжать защиту, когда клиент снова будет в деле", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина".
Сердюк убежден, что продолжающий в Киеве процесс над Януковичем утратил законность после отказа привлечь экс-президента к участию в рамках действующего законодательства. "Суд проходит без Януковича, он лишен возможности комментировать любые доказательства, лишен возможности допрашивать свидетелей, поэтому любые выводы суда или его доказательства не играют роли и не возобновляют легитимность дела", - объяснил адвокат. Суд лишил Януковича возможности участвовать в деле, по словам Сердюка, только из-за слабости доказательств и неспособности прокуратуры доказать его вину надлежащим образом.