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МИД Сирии призвал СБ ООН принять меры против действий коалиции во главе с США

Международная панорама
28 сентября, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Дипведомство сообщает, что в среду в Дейр-эз-Зоре самолеты коалиции нанесли удары по населенному пункту Эс-Сур, используя боеприпасы с белым фосфором, что привело к гибели и ранению мирных жителей

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии вновь призвало СБ ООН предпринять меры по прекращению "варварских преступлений" и нарушений норм международного права со стороны сил международной коалиции во главе с США на территории республики. Об этом говорится в послании ведомства, направленном в четверг в Совет Безопасности и генсеку ООН. Его текст распространило агентство SANA.

"Сирия вновь призывает Совет Безопасности немедленно предпринять меры для прекращения варварских преступлений и грубых нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, которые неоднократно совершались коалицией", - приводит агентство САНА текст послания.

МИД Сирии сообщает, что 27 сентября в провинции Дейр-эз- Зор самолеты коалиции нанесли удары по населенному пункту Эс-Сур, используя боеприпасы с белым фосфором, что привело к гибели и ранению мирных жителей. 26 сентября в населенном пункте Маркада, к югу от города Хасеке, при ударе коалиции были убиты трое сирийцев, в их числе две женщины, а также шестеро иракских беженцев из Мосула, являющихся членами одной семьи.

Кроме того, в МИД добавили, что Сирия решительно осуждает атаки коалиции и сожалеет, что ряд стран, утверждающих, что они соблюдают права человека и нормы международного права, являются членами этого объединения. Сирия вновь призывает к роспуску коалиции и немедленному прекращению ее агрессивных действий, тем более что они не направлены против террористической организации Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Дамаск вновь требует от стран, постоянно призывающих прекратить все формы агрессии, уважать права человека и международное гуманитарное право, выйти из так называемой коалиции во главе с США.

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