Власти провинции Киркук отказались передать нефтяные месторождения под контроль Багдада

КАИР, 28 сентября. /ТАСС/. Власти иракской провинции Киркук, граничащей с регионом Иракский Курдистан, отказались передать под контроль Багдада нефтяные месторождения, расположенные в провинции. Об этом в четверг сообщил интернет-портал Shafaq News, ссылаясь на заявление главы Совета провинции Киркук Ребвара Талабани.

"Власти Киркука никому не передадут нефтяные месторождения, они будут [находиться] под контролем Иракского Курдистана", - отметил глава администрации провинции. По его словам, курдские военизированные отряды "пешмерга" "отвоевали нефтеносные поля у террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после того, как их оставила иракская армия". "Вместо того, чтобы поблагодарить за это, Багдад принимает нынешние решения", - добавил Талабани.

Заявление главы Совета Киркука прозвучало после того, как иракский парламент в ответ на проведение в Иракском Курдистане референдума о независимости потребовал возвращения под надзор центральных властей всех нефтяных мощностей в этой провинции, которая является одним из главных центров по добыче сырой нефти в стране.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Еще до обнародования официальных результатов парламент в Багдаде принял пакет мер в ответ на неконституционный, по их убеждению, шаг Эрбиля. Законодатели потребовали от правительства, в частности, отправить в спорные районы, подконтрольные курдам, иракские войска, закрыть погрантерминалы, которые выходят за рамки контроля федерального правительства, вернуть нефтяные месторождения под юрисдикцию Министерства нефти, закрыть иностранные диппредставительства в Эрбиле.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.