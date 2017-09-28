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Конгресс США намерен обязать президента вводить санкции против спонсоров "Хезболлах"

Международная панорама
28 сентября, 21:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, сентября. /ТАСС

Президент США должен будет применить санкции против любого иностранца, который предоставляет значительную финансовую, материальную и технологическую поддержку ряду структур группировки

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам в четверг поддержал два законопроекта об усилении санкционного давления в отношении шиитской группировки "Хезболлах", сообщается на сайте комитета.

Первая инициатива, предложенная председателем комитета республиканцем Эдом Ройсом, призвана ограничить доступ группировки к международной финансовой системе, а также возможность получать средства и сотрудничать с финансовыми институтами. Согласно тексту законопроекта, президент США должен будет применить санкции против любого иностранца, который, если это станет известно, предоставляет значительную финансовую, материальную и технологическую поддержку ряду структур "Хезболлах", включая так называемые департамент зарубежных отношений, организацию, отвечающую за вопросы внешней безопасности, Ливанскую медиа-группу и др.

Помимо этого, глава государства должен будет вводить санкции против любых ведомств и учреждений других стран, которые поддерживают "Хезболлах", в том числе, поставками оружия. Предусмотрена возможность снятия этих санкций, но Белый дом должен сначала заверить профильные комитеты Конгресса, что это отвечает интересам национальной безопасности.

Второй законопроект посвящен карательным мерам в отношении членов группировки, которые использовали мирное население в качестве "живого щита".

В тексте первой инициативы Иран напрямую не упоминается, однако сам автор признает, что законопроект направлен против в том числе и Исламской республики. "Сегодня комитет предпринял действия против "Хезболлах" и ее спонсора Ирана, поддержав законопроект, который ограничивает финансовые операции "Хезболлах" по всему миру", - говорится в заявлении Ройса.

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