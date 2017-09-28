Теффт: Волкер рассчитывает встретиться с Сурковым в начале октября

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера может состояться в начале октября, одной из тем встречи должна стать идея об отправке миссии ООН в Донбасс. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" бывший посол США в Москве Джон Теффт, который 28 сентября завершил свою миссию в РФ.
"Мы будем обсуждать этот вопрос (об отправке миссии ООН в Донбасс - прим ТАСС) с властями Украины и другими странами, включая Россию. Как я уже говорил, Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября", - сказал дипломат. "Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии", - отметил он.
При этом Теффт подчеркнул, что "любая подобная операция должна, прежде всего, содействовать выполнению Минских договоренностей".
Предыдущая встреча Суркова и Волкера состоялась 21 августа в Минске.