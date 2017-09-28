Эрдоган: переговоры в Астане усиливают уровень доверия между Турцией и Россией

Лунев: в России никто не может сравниться с болельщиками "Зенит"Спорт 28 сентября, 23:43
Ватутин: финал Кубка Гомельского придаст интереса стартующему сезону в РоссииСпорт 28 сентября, 23:16
Футболист "Зенита" Кокорин поблагодарил вратаря "Реал Сосьедада" за пропущенный мячСпорт 28 сентября, 23:10
Футболист "Локомотива" Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 23:08
Хлебников насторожен успехом "Аритмии" и рад, что ее не выдвинули на "Оскар"Культура 28 сентября, 22:57
Манчини: Кокорин замечательно сыграл в матче с "Реал Сосьедадом"Спорт 28 сентября, 22:47
Собянин назвал дату подключения жилых домов Москвы к отоплениюОбщество 28 сентября, 22:47
Карлсен вышел в лидеры шахматного турнира на острове МэнСпорт 28 сентября, 22:41
Тренер "Реал Сосьедада": "Зенит" может далеко пройти в Лиге ЕвропыСпорт 28 сентября, 22:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Переговоры в Астане по Сирии усилили уровень доверия между Турцией и Россией. Об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, которая транслировалась по телеканалу A Haber.
"Переговоры в Астане усилили уровень доверия между нашими странами, необходимо продолжать проводить такие встречи, - сказал он. - Кризис в Сирии должен быть решен в мирном ключе, и мы будем продолжать сотрудничество в этом направлении".
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации в соответствии с соглашением, достигнутым в Астане представителями России, Ирана и Турции. В середине сентября страны - гаранты перемирия в Сирии объявили о работе всех зон. Ранее функционировали три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.