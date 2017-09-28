Эрдоган: переговоры в Астане усиливают уровень доверия между Турцией и Россией

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Переговоры в Астане по Сирии усилили уровень доверия между Турцией и Россией. Об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, которая транслировалась по телеканалу A Haber.

"Переговоры в Астане усилили уровень доверия между нашими странами, необходимо продолжать проводить такие встречи, - сказал он. - Кризис в Сирии должен быть решен в мирном ключе, и мы будем продолжать сотрудничество в этом направлении".

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации в соответствии с соглашением, достигнутым в Астане представителями России, Ирана и Турции. В середине сентября страны - гаранты перемирия в Сирии объявили о работе всех зон. Ранее функционировали три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.