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Гибель гражданского при военных учениях на Украине квалифицирована как умышленное убийство

Международная панорама
29 сентября, 3:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, сентября. /ТАСС

В ВСУ отметили, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием

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КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Гибель гражданского во время военных учений в Запорожской области квалифицирована по статье "Умышленное убийство". Об этом сообщили в военной прокуратуре Украины.

В минувший четверг в оперативном командовании Вооруженных сил Украины сообщили, что во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования "Восток" был смертельно ранен гражданский. При этом там отметили, что инцидент произошел "в результате неосторожного обращения с оружием".

Однако в военной прокуратуре страны агентству "Укринформ" сообщили, что дело по данному факту заведено по статье "Умышленное убийство".

По данным агентства, в четверг правоохранители получили от жителей одного из населенных пунктов Пологовского района сообщение о стрельбе. Прибыв по вызову, они обнаружили местного жителя с огнестрельными ранениями, от которых он скончался не приходя в сознание. Позднее по подозрению в причастности к убийству были задержаны военнослужащие, которых местные жители видели на месте происшествия.

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