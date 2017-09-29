Министр обороны Японии предупредил о возможности новых испытаний вооружений КНДР в октябре

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Японии намерены принять особые меры предосторожности в районе 10 октября, когда в стране начнется официальная кампания по выборам в нижнюю палату парламента, а в КНДР будет отмечаться годовщина создания Трудовой партии Кореи. Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции в Токио министр обороны страны Ицунори Онодэра.

"В Северной Корее 10 октября считается важной датой, - приводит информационное агентство Kyodo слова министра. - Там есть обычай проводить до или после таких праздников различные военные испытания. Мы будем напряженно готовиться к возможным новым провокациям".

26 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ приказал министру обороны страны Онодэре и генеральному секретарю кабинета министров Ёсихидэ Суге постоянно находиться в пределах Токио до проведения в стране внеочередных всеобщих выборов 22 октября. Такая мера предпринимается для обеспечения максимально быстрой реакции на возможные действия со стороны Пхеньяна, включая запуски ракет или новое ядерное испытание.

Ситуация вокруг Корейского полуострова остается сейчас крайне напряженной. В июле КНДР дважды проводила испытания баллистических ракет, которые ряд экспертов считают прототипами межконтинентальных. 29 августа и 15 сентября она осуществила два пуска ракет средней дальности, которые пролетали над территорией Японии. Затем 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

КНДР заявляет, что предпринимает эти меры в ответ на угрожающие действия со стороны США, которые вместе с Сеулом ранее проводили масштабные военные учения в Южной Корее. 23 сентября американские стратегические бомбардировщики в сопровождении истребителей пролетели к востоку от КНДР, максимально приблизившись к самой северной границе демилитаризованной зоны.