В Сомали при нападении боевиков погибли не менее 17 военных

Клуб КХЛ "Югра" объявил о назначении главным тренером ЕмелинаСпорт 29 сентября, 8:55
Суд запретил челябинскому летному училищу готовить пилотов из-за отсутствия сертификатаНовости Урала 29 сентября, 8:36
Гол Якупова помог "Колорадо" обыграть "Вегас" в предсезонном матче НХЛСпорт 29 сентября, 8:35
Спутник AsiaSat-9 выведен на геопереходную орбитуКосмос 29 сентября, 7:43
Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СКПроисшествия 29 сентября, 7:34
Кабмин утвердил стратегию повышения финансовой грамотности населенияЭкономика и бизнес 29 сентября, 7:30
Национальная хоккейная лига объявила об изменениях в правилахСпорт 29 сентября, 7:28
Кабмин продлил целевую программу развития транспортной системы России до 2021 годаЭкономика и бизнес 29 сентября, 7:15
Две трети бюджетников в Сибири переведены на зарплатные карты "Мир"Экономика и бизнес 29 сентября, 7:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 военнослужащих погибли в пятницу в результате нападения боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в Сомали. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его информации, боевики атаковали базу, расположенную за пределами столицы Сомали Могадишо, и совершили ее захват. Как отмечает агентство, при нападении применялось огнестрельное оружие и начиненные взрывчаткой автомобили.
"Аш-Шабаб" - радикальная организация, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников и начиненных взрывчаткой машин. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения на подконтрольных ей территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.