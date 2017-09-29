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В Сомали при нападении боевиков погибли не менее 17 военных

Международная панорама
29 сентября, 7:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По данным агентства Reuters, боевики захватили базу, расположенную за пределами столицы Сомали Могадишо

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 военнослужащих погибли в пятницу в результате нападения боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в Сомали. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По его информации, боевики атаковали базу, расположенную за пределами столицы Сомали Могадишо, и совершили ее захват. Как отмечает агентство, при нападении применялось огнестрельное оружие и начиненные взрывчаткой автомобили.

"Аш-Шабаб" - радикальная организация, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников и начиненных взрывчаткой машин. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения на подконтрольных ей территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.

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