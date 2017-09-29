Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД КНР попросил не трактовать запрет на деятельность компаний КНДР как односторонние меры

Международная панорама
29 сентября, 11:15 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 29, сентября. /ТАСС

Китайская сторона стремится следовать резолюции 2375 Совбеза ООН, отметил официальный представитель ведомства Лу Кан

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Недавний запрет китайских властей касательно деятельности компаний с участием КНДР на территории Китая не стоит рассматривать в качестве односторонних мер вне рамок многосторонних международных санкций. Об этом в пятницу заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Конгресс США ждет от Белого дома план применения закона о санкциях в отношении Москвы

США в конце года разместят стратегические вооружения вблизи Корейского полуострова

WP: КНДР пытается найти аналитиков из США, которые бы помогли ей понять Трампа

"Наша страна - постоянный член Совета Безопасности ООН, и потому мы четко придерживаемся соответствующих решений организации. Поэтому Пекин предпринимает шаги [в отношении Пхеньяна], которые ни на сколько не отклоняются от линии, намеченной мировым сообществом, - отметил дипломат. - Я напомню, что Китай против односторонних санкций, которые бы осуществлялись вне рамок, обозначенных СБ".

По его словам, китайская сторона опубликовала соответствующее заявление о закрытии в течение 120 дней всех предприятий с участием КНДР на территории Китая, стремясь следовать резолюции 2375 Совбеза ООН. "Это подлинный факт, и не стоит его трактовать превратно", - подчеркнул он.

28 сентября министерство коммерции Китая обнародовало заявление о закрытии совместных с КНДР предприятий: в течение 120 дней с момента принятия СБ ООН резолюции 2375 (утверждена 12 сентября - прим. ТАСС) они должны прекратить свою деятельность. В итоге к 10 января 2018 года на территории КНР официально перестанут работать все компании с участием северокорейской стороны, за исключением отдельных некоммерческих проектов в области жилищно-коммунального хозяйства и бесприбыльных предприятий. Более того, граждан Китая обязали закрыть совместные с КНДР компании за пределами КНР.

Из-за участившихся ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна китайские власти приняли несколько мер, направленных против КНДР. По мнению экспертов, такие шаги отражают стремление правительства Китая продемонстрировать мировому сообществу готовность к планомерной реализации резолюций Совета Безопасности ООН в преддверии визита в Пекин госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
2
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицах
3
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
4
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
5
Алексей Навальный задержан в Москве
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама