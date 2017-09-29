МИД КНР попросил не трактовать запрет на деятельность компаний КНДР как односторонние меры

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ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Недавний запрет китайских властей касательно деятельности компаний с участием КНДР на территории Китая не стоит рассматривать в качестве односторонних мер вне рамок многосторонних международных санкций. Об этом в пятницу заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Наша страна - постоянный член Совета Безопасности ООН, и потому мы четко придерживаемся соответствующих решений организации. Поэтому Пекин предпринимает шаги [в отношении Пхеньяна], которые ни на сколько не отклоняются от линии, намеченной мировым сообществом, - отметил дипломат. - Я напомню, что Китай против односторонних санкций, которые бы осуществлялись вне рамок, обозначенных СБ".
По его словам, китайская сторона опубликовала соответствующее заявление о закрытии в течение 120 дней всех предприятий с участием КНДР на территории Китая, стремясь следовать резолюции 2375 Совбеза ООН. "Это подлинный факт, и не стоит его трактовать превратно", - подчеркнул он.
28 сентября министерство коммерции Китая обнародовало заявление о закрытии совместных с КНДР предприятий: в течение 120 дней с момента принятия СБ ООН резолюции 2375 (утверждена 12 сентября - прим. ТАСС) они должны прекратить свою деятельность. В итоге к 10 января 2018 года на территории КНР официально перестанут работать все компании с участием северокорейской стороны, за исключением отдельных некоммерческих проектов в области жилищно-коммунального хозяйства и бесприбыльных предприятий. Более того, граждан Китая обязали закрыть совместные с КНДР компании за пределами КНР.
Из-за участившихся ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна китайские власти приняли несколько мер, направленных против КНДР. По мнению экспертов, такие шаги отражают стремление правительства Китая продемонстрировать мировому сообществу готовность к планомерной реализации резолюций Совета Безопасности ООН в преддверии визита в Пекин госсекретаря США Рекса Тиллерсона.