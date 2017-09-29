AP: США прекратили выдачу въездных виз на Кубе и отзывают большую часть дипперсонала

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты отзывают 60% своего дипперсонала с Кубы и прекратили оформление американских въездных виз на территории островного государства до тех пор, пока власти не убедят Вашингтон в том, что дипломаты не находятся в безопасности. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на анонимные источники.
По их данным, в американском диппредставительстве на Кубе останется лишь аварийный персонал, все остальные сотрудники вместе с семьями покинут территорию островного государства.
Ранее телекомпания CBS сообщала, что во время состоявшейся на этой неделе встречи руководителя Госдепартамента Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса последний "не смог убедить США" в том, что Гавана обеспечивает безопасность американских дипломатов.
Власти США прежде сообщили, что более 20 американских дипломатов и членов их семей пострадали на Кубе в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Дипломаты жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. Американские врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе сотрудников Госдепартамента "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.
Несколько дней назад Тиллерсон заявил, что в связи с данными инцидентами США рассматривают возможность закрытия своего посольства на Кубе, возобновившего работу в июле 2015 года. Министерство иностранных дел островного государства несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.