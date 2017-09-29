Турция в ближайшие часы прекратит авиасообщение с Иракским Курдистаном

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Турция прекращает с пятницы авиасообщение с Иракским Курдистаном из-за прошедшего референдума о независимости. Об этом, как сообщает газета Milliyet, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Сегодня, начиная с 18:00 (совпадает с московским) на неопределенный срок прекращается авиасообщение с аэропортами Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане, - сказал он. - Если там все еще остались наши граждане, то за ними будут отправлены специальные борты".

Во вторник федеральное правительство Ирака отвело руководству курдского региона трое суток на передачу под управление Багдада всех пограничных пунктов и аэропортов в связи с проведенным там днем ранее референдумом о независимости. Как заявил премьер-министр Хейдар аль-Абади, принято решение "запретить международные авиарейсы в и из Иракского Курдистана через три дня, если управление аэропортами не будет передано федеральному правительству". Речь также идет о контрольно-пропускных пунктах на границах курдской автономии Ирака с Ираном и Турцией.

Уже в среду министр транспорта и коммуникаций в правительстве курдской автономии Ирака Мавлюд Баумурад заявил, что Эрбиль отвергает выдвинутый Багдадом ультиматум о передаче под их контроль воздушных гаваней. В ответ на это Управление гражданской авиации Ирака проинформировало иностранные компании о "приостановке всех гражданских рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании, начиная с пятницы".