Туск: ЕС приступает к разработке практической программы своих реформ

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ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза на саммите в Таллине приняли решение о начале разработки практической программы реформирования сообщества. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по цифровым технологиям в Таллине. Он подчеркнул, что широкая неформальная дискуссия о будущем Евросоюза состоялась между лидерами ЕС в четверг во время рабочего ужина.
"Саммит дал мне поручение начать разработку конкретной программы преобразований на базе состоявшейся дискуссии, а также на основе идей и речей, произнесенных в предыдущие дни (Туск имеет в виду речь президента Франции Эмманюэля Макрона в Сорбонне 26 сентября - прим. ТАСС). Я уже приступил к этой работе, проведя ряд двусторонних консультаций с премьер-министрами Эстонии, Болгарии, Румынии и с канцлером ФРГ, - сказал Туск. - В течение ближайших недель я проведу консультации с остальными лидерами [стран ЕС]. На основании этих консультаций я предложу очень конкретный план работы, включающий ряд решений, которые будет необходимо принять на саммитах ЕС в следующем году".
Туск пообещал "в первую очередь сохранить единство ЕС, во вторую - решить реальные проблемы европейских граждан".