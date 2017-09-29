ЕС приступит к созданию агентства по кибербезопасности в октябре

ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Евросоюз начнет в октябре "работу по созданию европейского Агентства по кибербезопасности". Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по цифровым технологиям в Таллине в пятницу.

"Что касается законодательства кибернетической безопасности, мы создадим агентство по кибербезопасности, и мы будем это делать в следующем месяце", - отметил он.

По словам Юнкера, в этом же месяце Евросоюз приступит к разработке общеевропейского налога на цифровые корпорации.

"ЭКОФИН (Совет ЕС на уровне министров экономики и финансов - прим. ТАСС) приступит к обсуждению в октябре. Я уверен в позитивном результате", - заявил Юнкер.

"Мы все уверены, что в цифровом секторе налоги должны всегда уплачиваться там, где оказываются услуги, независимо от того, оказываются ли они онлайн или оффлайн. Еврокомиссия предложит в следующем году новые всеобъемлющие правила справедливого налогообложения цифрового рынка, которые создадут площадку для свободной и честной конкуренции", - сказал он.

Идею введения европейского налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций, включая Apple, Google, Facebook, выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон в своей программной речи о будущем ЕС перед студентами Сорбонны 26 сентября. По оценкам Еврокомиссии, современные лидеры мирового цифрового рынка, используя недостатки европейского законодательства, сокращают объем своих уплачиваемых в ЕС налогов на 70-90%.