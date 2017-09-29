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Власти Калифорнии опровергли данные МВБ США о взломе россиянами систем голосования в штате

Международная панорама
29 сентября, 20:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, сентября. /ТАСС

Госсекретарь штата Алекс Падилья отметил, что министерство внутренней безопасности подтвердило сканирование россиянами сети Департамента технологий, но не сайтов госсекретаря Калифорнии

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НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Калифорнии опровергли утверждения министерства внутренней безопасности (МВБ) США о том, что связанные с Россией хакеры взломали электронные системы для голосования в этом американском штате во время президентских выборов 2016 года. Как сообщил в пятницу телеканал Fox News, Калифорния тем самым пришла к такому же заключению, что и власти штата Висконсин.

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© EPA/JOHN G. MABANGLO

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"В прошлую пятницу МВБ США уведомило мой аппарат, что российские киберлица просканировали системы Калифорнии с выходом в интернет в 2016 году, включая вебсайты госсекретаря. После того, как мы запросили предоставить дополнительную информацию, выяснилось, что выводы министерства были неверными", - подчеркнул в официальном заявлении госсекретарь штата Алекс Падилья.

По его словам, МВБ "подтвердило сканирование россиянами сети Департамента технологий Калифорнии, но не вебсайтов госсекретаря штата". "Избиратели Калифорнии теперь могут быть еще более уверенными в том, что инфраструктура для голосования и вебсайты госсекретаря Калифорнии не взламывались российскими киберлицами. Уведомление, которое мы получили от МВБ США в прошлую пятницу, не только запоздало на целый год, но еще и содержало скверную информацию", - отметил Падилья, напомнив также о реакции властей Висконсина на утверждения ведомства.

МВБ США 22 сентября сообщило властям 21 американского штата, что хакеры, якобы связанные с РФ, пытались получить несанкционированный доступ к компьютерным системам, задействованным при проведении выборов. Во вторник представители министерства сообщили официальным лицам Висконсина, что хакерской атаке в этом штате на самом деле подверглись не связанные с выборами структуры, а организация, занимающаяся вопросами кадров. Как отмечает агентство The Associated Press, представители министерства указали, что это подтверждается информацией, полученной на основе сопоставления IP-адресов.

AP приводило слова представителя избирательной комиссии Висконсина Марка Томсена. Он также подчеркнул, что в МВБ сделали, по сути, взаимоисключающие заявления. Как говорится в материале AP, один из руководителей избиркома Висконсина Майкл Хаас также указал, что властям штата так и не были представлены какие-либо сведения, подтверждающие, что имели место приписываемые РФ кибератаки.

Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США осуществляет ФБР. Параллельные расследования проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также назначенный Минюстом спецпрокурор. Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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