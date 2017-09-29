Трамп скоро примет решение по главе минздрава, который подозревается в растрате госсредств

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу вечером примет решение по министру здравоохранения и социальных служб страны Томасу Прайсу, в отношении которого проводится внутриведомственное расследование по поводу приемлемости оплаты чартерными авиарейсами за бюджетные средства. Американский лидер рассказал об этом журналистам на лужайке Белого дома перед отъездом в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"Министр Прайс - очень хороший человек, но мы собираемся принять (по его судьбе - прим. ТАСС) решение сегодня вечером", - отметил президент, отвечая на вопросы о том, собирается ли он уволить министра. Ранее на этой неделе глава государства выражал недовольство деятельностью Прайса и даже не стал исключать его отставки.

Министр пообещал в четверг возместить госбюджету средства, потраченные на частные чартерные авиарейсы, которыми он пользовался по служебной необходимости. Он выразил сожаление и подчеркнул, что не станет пользоваться чартерными авиарейсами даже в служебных целях на посту главы министерства. Прайс обещал всячески содействовать внутриведомственному расследованию по поводу растраты госсредств. Тем не менее он продолжил настаивать на том, что его поездки носили исключительно служебный характер, поэтому он был вправе проводить их по статье бюджетных расходов.

На прошлой неделе генеральный инспектор минздрава Дэниел Левинсон начал расследование по делу о возможном использовании главой ведомства частных чартерных самолетов за счет бюджетных средств. Поводом для проверки послужила публикация газеты Politico, в которой утверждалось, что министр 26 раз воспользовался частными самолетами для полетов по США. Расходы федерального бюджета первоначально составили около $300 тыс.

Однако в четверг выяснилось, что руководитель ведомства использовал военные самолеты для международных поездок. Таким образом, полеты министра обошлись американскими налогоплательщикам в более чем $1 млн. По сведениям издания, Прайс во время служебных поездок чартерными авиарейсами навещал членов семьи, друзей и бывших коллег. Пресс-секретарь главы ведомства Шармейн Ист сообщила, что ее шеф был вынужден воспользоваться чартерами из-за цейтнота.