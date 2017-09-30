Художники в Киеве восстановили поврежденный вандалами памятник Щорсу

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Художники восстановили памятник военному деятелю Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, изувеченный вандалами в марте этого года. Об этом они сообщили местному изданию "The Village Украина".

В марте вандалы отрезали ногу коню, на котором сидит Щорс. Художники приделали ногу коню из гипса, а на подкову нанесли герб Украины.

"Нога лошади, восстановленная нашей группой, - это метафора, которая олицетворяет успешные шаги нашего государства в сторону процветания. Государство, помнит прошлое, делает правильные выводы и верит в будущее. Она выполнена в белом цвете, который символизирует мир, сплоченность и веру. На подкову нанесен государственный герб Украины", - написали художники.

Восстановление является акцией общественной организации "Крок". Художники отмечают, что готовы осуществить полную реставрацию, если такой шаг поддержит общество и городская администрация. Группа художников сообщает, что монумент не входит в список объектов, которые подпадают под декоммунизацию. Памятник является объектом культурного наследия и одним из немногих конных монументов Украины.

Власти обещают памятник не сносить

Украинские националисты неоднократно пытались самовольно снести памятник Щорсу, однако местные власти не дали это сделать.

Памятник Щорсу включен в государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения как памятник монументального искусства постановлением кабинета министров от 3 сентября 2009 года. Соответственно, снятие его с учета может быть принято так же решением правительства по представлению минкультуры и местного органа охраны культурного наследия.

Киевские власти заявляют, что коммунистические памятники, представляющие художественную ценность, сносить не будут. В их число входит памятник Щорсу в Киеве.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Им осуждается коммунистический режим, запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины запрещенные в РФ ОУН, УПА и другие националистические организации. При этом переименованию подлежат все объекты, чьи названия связаны с именами деятелей СССР от районного масштаба и выше, и носящие названия, упоминающие коммунизм, советскую власть и ее институты - компартия, комсомол, пионерия.