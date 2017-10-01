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Более трети бразильцев готовы поддержать Лулу да Силву на президентских выборах 2018 года

Международная панорама
1 октября, 3:38 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 1, октября. /ТАСС

По сравнению с опросом, который проводился в июне, рейтинг бывшего главы государства вырос на пять-шесть процентных пунктов

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 октября. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва лидирует по популярности среди кандидатов, которые могут претендовать на пост главы государства на выборах 2018 года. Об этом свидетельствуют распространенные в субботу данные опроса социологического центра Datafolha.

Согласно результатам исследования, не менее 35% бразильцев готовы поддержать Лулу да Силву в первом туре президентских выборов. По сравнению с аналогичным опросом, который проводился в июне, рейтинг бывшего главы государства вырос на пять-шесть процентных пунктов (с 29-30% до 35%). На популярность политика не повлиял даже тот факт, что 12 июля суд признал его виновным по делу о коррупции.

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Возможные соперники Лулы да Силвы значительно отстают от него по уровню поддержки населения. Второе место среди потенциальных кандидатов на высший пост занимает ультраправый политик Жаир Болсонару из Социал-христианской партии Бразилии, за которого готовы проголосовать 16-17% опрошенных. На третьей строчке рейтинга - лидер оппозиционной партии зеленых Rede Марина Силва. Согласно опросу, в первом туре ее намерены поддержать 13-14% бразильцев.

Кроме того, по данным Datafolha, по втором туре выборов Лула да Силва может рассчитывать на победу над любым другим кандидатом. Потерпеть поражение экс-президент мог бы только в том случае, если бы в голосовании принял участие судья Сержиу Моро - тот самый, который в июле приговорил бывшего главу государства к тюремному сроку. Однако представитель бразильского правосудия заявил, что не намерен участвовать в политической борьбе.

Исследование проводилось 27-28 сентября в 194 муниципалитетах страны, его погрешность составляет 2%. В опросе приняли участие 2772 человек.

Обвинения в адрес экс-президента

В настоящее время 71-летний Лула да Силва проходит обвиняемым по семи уголовным делам, связанным с коррупцией. 12 июля суд вынес вердикт по одному из них, признав экс-президента виновным в коррупции и отмывании денег и приговорив его к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. На время рассмотрения апелляции, которую подал политик, он будет оставаться на свободе.

Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности. Лула да Силва называет себя невиновным, а уголовные дела - политическим преследованием. Он заявил о намерении вновь бороться за пост главы государства вопреки обвинительному приговору.

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Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
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Политический кризис в Бразилии
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