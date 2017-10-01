Эксперт: Токио может поддержать размещение тактического ядерного оружия США в Южной Корее

ТОКИО, 1 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Япония должна поддержать укрепление альянса с США и Южной Кореей в свете северокорейской проблемы, поскольку Пхеньян может рассчитывать на ослабление связей между союзниками под угрозой обладания межконтинентальной баллистической ракетой с ядерной боеголовкой. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор японского института Кэйо Кэн Дзимбо, в перспективе Токио может поддержать размещение американского тактического ядерного оружия в Южной Корее.

"В конце концов, когда Северная Корея заявит, что у нее есть по меньшей мере минимальный потенциал сдерживания, возможность для нанесения второго удара по США, возникает проблема ослабления альянса", - говорит он. Под ослаблением альянса, по словам Дзимбо, подразумевается потенциальный сценарий, при котором США могут менее охотно подходить к обороне Токио или Сеула, если под угрозой ядерной атаки окажется, к примеру, Лос-Анджелес.

В этих условиях, считает он, Вашингтон, Токио и Сеул должны открыто показать наличие непоколебимых обязательств между союзниками, в том числе, возможно, путем размещения дополнительных сил США в регионе. "Думаю, США должны обдумать различные варианты. Во-первых, это может быть размещение дополнительных ядерных сил, союзники, возможно, скажут "да", - считает он. При этом Дзимбо полагает, что сначала это может произойти на территории Южной Кореи, где США могут разместить свое тактическое ядерное оружие. "Мы должны поддержать Южную Корею в повторном размещении тактического ядерного оружия", - считает эксперт.

Ядерное оружие в Южной Корее и крылатые ракеты в Японии

При этом, по его мнению, такой сценарий теоретически не исключен в будущем и для Японии, хотя в нынешних условиях это невозможно по ряду причин. "Размещение ядерного оружия в Японии - это самая крайняя мера. Однако такой вариант не отвергается", - считает Дзимбо. По его словам, размещение американского тактического ядерного оружия в Южной Корее или теоретически в Японии связано лишь с укреплением потенциала сдерживания КНДР, а не с попытками силового обеспечения своей "независимости" от альянса с США.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Ранее крайне непопулярную среди населения и политиков идею о модификации трех неядерных принципов Японии выдвигал один из членов правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исиба.

Известный японский специалист по внешней политике США, эксперт Sasakawa Peace Foundation ("Сасакава пис фаундэйшн") Цунэо Ватанабэ сомневается, что Япония сможет пойти на размещение ядерного оружия. "Размещение тактического ядерного оружия возможно скорее в Южной Корее, где к ядерному оружию и отношению другое (не такое как в Японии - прим. корр. ТАСС), и находится она ближе к Северной Корее", - сказал он ТАСС.

По его словам, в Японии имеет смысл размещение наступательных вооружений, с помощью который можно будет нанести ответный или превентивный удар по базам потенциального противника. "Если есть угроза нападения, то это оборона", - подчеркнул Ватанабэ. Среди таких вооружений могут быть, по его словам, крылатые ракеты Tomahawk или баллистические ракеты.

Ситуация на полуострове

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. В качестве одного из вариантов давления на КНДР в последнее время обсуждался возврат в Южную Корею тактического ядерного оружия США, выведенного оттуда в 1991 году.