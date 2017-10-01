Премьер Канады назвал терактом наезд автомобиля на людей в Эдмонтоне

ОТТАВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал терактом наезд автомобиля на полицейского и пешеходов в городе Эдмонтон (провинция Альберта). Об этом говорится в его специальном заявлении, распространенном в воскресенье.

"Правительство Канады и все канадцы сейчас вместе с жителями Эдмонтона после субботнего теракта, в результате которого офицер полиции попал в больницу и несколько человек получили ранения, когда они собрались поприветствовать свою футбольную команду", - отметил Трюдо. Он добавил, что "глубоко обеспокоен и возмущен этой трагедией".

Ранее сообщалось, что мужчина, вооруженный ножом, совершил в Эдмонтоне нападение на полицейского. Позже он сбил еще четырех человек на машине. Атаковавший задержан. В автомобиле, оставленном злоумышленником на месте происшествия, был обнаружен флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).