В Литве на полгода запретили вещание канала "ТВ Центр"

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Вещание российского федерального телеканала "ТВ Центр" по сетям кабельного телевидения в Литве прекращается на полгода. О том, что Вильнюсский окружной административный суд санкционировал это решение и операторы кабельных сетей должны его выполнять, ТАСС подтвердили в понедельник в Комиссии по радио и телевидению.

"На прошлой неделе суд одобрил постановление комиссии. Трансляции канала "ТВ Центр" приостанавливаются на полгода. Операторам разосланы соответствующие уведомления", - сказала заведующая отделом общественного информирования ведомства Бируте Кершене.

Несмотря на решение суда, к полудню понедельника по крайней мере два оператора продолжали трансляцию телеканала. "Технические мероприятия по отключению должны быть завершены к концу дня", - пояснила Кершене.

Претензии подведомственной парламенту комиссии связаны с нарушениями закона Литовской Республики об общественной информации, якобы имевшими место в дискуссионной программе "ТВ Центра" от 10 июня "Право знать". Регулятор утверждал, что участвовавший в программе Владимир Жириновский "разжигал войну, национальную рознь и ненависть". "Законами Литвы распространение такой информации запрещено", - отметил регулятор.

Комиссия просила "ТВ Центр" дать разъяснения по поводу якобы имевших место нарушений. Они были получены, но контролирующую инстанцию не устроили.

Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала.

В начале этого года под трехмесячным запретом за якобы присутствовавшие в дискуссионных программах "разжигание розни и пропаганду войны" находился "РТР-Планета", в апреле "за распространение дезинформации и разжигание ненависти" на месяц был отключен тот же "ТВ Центр".