Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Литве на полгода запретили вещание канала "ТВ Центр"

Международная панорама
2 октября, 12:05 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 2, октября. /ТАСС

Отмечается, что причиной стало то, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе "Право знать" от 10 июня "разжигал войну, национальную рознь и ненависть"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Вещание российского федерального телеканала "ТВ Центр" по сетям кабельного телевидения в Литве прекращается на полгода. О том, что Вильнюсский окружной административный суд санкционировал это решение и операторы кабельных сетей должны его выполнять, ТАСС подтвердили в понедельник в Комиссии по радио и телевидению.

"На прошлой неделе суд одобрил постановление комиссии. Трансляции канала "ТВ Центр" приостанавливаются на полгода. Операторам разосланы соответствующие уведомления", - сказала заведующая отделом общественного информирования ведомства Бируте Кершене.

Несмотря на решение суда, к полудню понедельника по крайней мере два оператора продолжали трансляцию телеканала. "Технические мероприятия по отключению должны быть завершены к концу дня", - пояснила Кершене.

Претензии подведомственной парламенту комиссии связаны с нарушениями закона Литовской Республики об общественной информации, якобы имевшими место в дискуссионной программе "ТВ Центра" от 10 июня "Право знать". Регулятор утверждал, что участвовавший в программе Владимир Жириновский "разжигал войну, национальную рознь и ненависть". "Законами Литвы распространение такой информации запрещено", - отметил регулятор.

Комиссия просила "ТВ Центр" дать разъяснения по поводу якобы имевших место нарушений. Они были получены, но контролирующую инстанцию не устроили.

Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала.

В начале этого года под трехмесячным запретом за якобы присутствовавшие в дискуссионных программах "разжигание розни и пропаганду войны" находился "РТР-Планета", в апреле "за распространение дезинформации и разжигание ненависти" на месяц был отключен тот же "ТВ Центр".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Литва Россия
Персоны
Жириновский, Владимир Вольфович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
2
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
3
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
6
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
7
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама