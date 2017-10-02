Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд на Украине лишил гражданства экс-депутата, предложившего сдать Крым в аренду РФ

Международная панорама
2 октября, 13:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, октября. /ТАСС

Ранее появилась информация, что Андрей Артеменко обсуждал вопросы статуса Крыма и снятия санкций с России с экс-помощником президента США Майклом Флинном

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Высший административный суд Украины (ВАСУ) признал законным указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего депутата Верховной рады Андрея Артеменко. Об этом сообщил в понедельник председательствующий в коллегии судья Игорь Олендер.

"В удовлетворении административного иска отказать", - объявил он. Таким образом суд отказался признать незаконным и отменить соответствующий указ президента о лишении Артеменко гражданства.

Дело Артеменко ВАСУ рассматривал около пяти месяцев. Это решение стало первым среди других дел по обжалованию указов Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывших чиновников.

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины 5 мая сообщила, что в соответствии с указом главы государства Артеменко утратил гражданство страны. Это решение объяснялось наличием у экс-депутата канадского паспорта.

В американских СМИ в феврале появилась информация о том, что Артеменко передал Майклу Флинну, который в то время был помощником президента США по национальной безопасности, план, касающийся статуса Крыма и снятия санкций с России. По информации телеканала CNN, один из пунктов плана касался принадлежности Крыма, который воссоединился с Россией в 2014 году. В документе якобы говорилось о возможности "сдачи в аренду" полуострова России на срок до 100 лет.

После публикации против Артеменко на Украине возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Позже Верховная рада лишила его депутатского мандата, а миграционная служба запретила ему въезд в страну.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Флинн, Майкл Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама