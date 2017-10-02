Суд на Украине лишил гражданства экс-депутата, предложившего сдать Крым в аренду РФ

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КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Высший административный суд Украины (ВАСУ) признал законным указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего депутата Верховной рады Андрея Артеменко. Об этом сообщил в понедельник председательствующий в коллегии судья Игорь Олендер.
"В удовлетворении административного иска отказать", - объявил он. Таким образом суд отказался признать незаконным и отменить соответствующий указ президента о лишении Артеменко гражданства.
Дело Артеменко ВАСУ рассматривал около пяти месяцев. Это решение стало первым среди других дел по обжалованию указов Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывших чиновников.
Государственная миграционная служба (ГМС) Украины 5 мая сообщила, что в соответствии с указом главы государства Артеменко утратил гражданство страны. Это решение объяснялось наличием у экс-депутата канадского паспорта.
В американских СМИ в феврале появилась информация о том, что Артеменко передал Майклу Флинну, который в то время был помощником президента США по национальной безопасности, план, касающийся статуса Крыма и снятия санкций с России. По информации телеканала CNN, один из пунктов плана касался принадлежности Крыма, который воссоединился с Россией в 2014 году. В документе якобы говорилось о возможности "сдачи в аренду" полуострова России на срок до 100 лет.
После публикации против Артеменко на Украине возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Позже Верховная рада лишила его депутатского мандата, а миграционная служба запретила ему въезд в страну.