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Европарламент номинировал оппозицию Венесуэлы на премию Сахарова

Международная панорама
2 октября, 20:20 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 2, октября. /ТАСС

На премию "За свободу мысли" номинированы Национальное собрание, представленное его председателем Хулио Борхесом, и все политические заключенные

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Здание Европарламента

Здание Европарламента

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Ведущая фракция Европарламента - "Европейская народная партия" (EPP) выдвинула группу оппозиционеров Венесуэлы на премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова за 2017 год.

"В 2017 году на премию номинирована демократическая оппозиция в Венесуэле: Национальное собрание, представленное его председателем Хулио Борхесом, и все политические заключенные - Леопольдо Лопес, Антонио Ледесма, Даниэль Кебалос, Йон Гойкочеа, Лорен Салех, Альфредо Рамос и Андреа Гонсалес. Они были выбраны в знак признания их борьбы в Венесуэле, где с начала 2017 года было убито более 130 оппозиционеров еще более 500 были произвольно заключены в тюрьму", - говорится в распространенном в Брюсселе и Страсбурге заявлении ЕРР.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году. Она названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова (1921-1989). Присуждается лицам и организациям за заслуги в правозащитной деятельности.

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