СМИ: лидеры США и Таиланда на встрече в Белом доме обсудили ситуацию в КНДР и Мьянме

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БАНГКОК, 3 октября. /ТАСС/. Ядерная программа КНДР, а также гуманитарная ситуация в Мьянме обсуждались в ходе встречи в Белом доме премьер-министром Таиланда Праюта Чан-Очи и президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на пресс-службу таиландского премьера.
Первая встреча Чан-Очи с Трампом состоялась в Овальном кабинете 2 октября. "Наши отношения сейчас очень прочные и они стали еще прочнее за последние девять месяцев", - заявил президент США в ходе встречи.
Сотрудничество по многим направлениям между Вашингтоном и Бангкоком было приостановлено или свернуто по инициативе Белого дома в 2014 году. Администрация Барака Обамы осудила военный переворот, в результате которого к власти тогда пришел командующий сухопутными войсками королевства генерал Чан-Оча. Как отмечают наблюдатели, Дональд Трамп не намерен занимать столь принципиальную позицию в отношении внутренней политики своего союзника.
Как пишет Bangkok Post, в ходе встречи лидеров обсуждались ситуация на Корейском полуострове и в Мьянме, "однако данные о каком-либо существенном прогрессе по данной тематике отсутствуют".