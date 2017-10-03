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Новый раунд переговоров по Brexit пройдет на следующей неделе в Брюсселе

Международная панорама
3 октября, 10:40 дата обновления: 3 октября, 11:10 UTC+3

Главный переговорщик ЕC по Brexit Мишель Барнье отметил, что стороны пока не достигли прогресса ни по одному из главных вопросов первой фазы переговоров

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БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Внеочередной раунд переговоров по выходу Великобритании из ЕС пройдет на следующей неделе в Брюсселе. Об этом заявил главный переговорщик ЕC по Brexit Мишель Барнье, выступая во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслирует пресс-служба ЕК.

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"Пятый раунд переговоров по Brexit состоится в Брюсселе на следующей неделе", - сказал Барнье.

Таким образом, Брюссель и Лондон изменили сложившийся порядок переговоров, когда каждый раунд проводился в последнюю неделю месяца, чтобы успеть провести еще одну переговорную сессию до саммита ЕС 19-20 октября. После этого саммита стороны намеревались перейти от дискуссии об условиях выхода ко второй фазе переговоров - обсуждению будущих отношений ЕС и Великобритании, однако пока им не удалось завершить первую фазу.

Барнье вновь подчеркнул, что стороны пока не достигли прогресса ни по одному из трех главных вопросов первой фазы переговоров: финансовому урегулированию, социальным гарантиям для граждан ЕС и Великобритании на территории друг друга, а также пограничному режиму с остающейся в сообществе Ирландией.

По словам Барнье, Евросоюз никогда не согласится самостоятельно платить за общие программы, которые до 2020 года обещала финансировать Великобритания. "27 стран ЕС никогда не будут платить за то, за что обязались платить 28. Ни больше, ни меньше", - заявил Барнье.

Великобритания, согласно 50-й статье Лиссабонского договора о Европейском сообществе, должна покинуть ЕС спустя ровно два года после подачи в Европейский совет письменного уведомления о выходе, которое было вручено 29 марта 2017 года. В то же время бюджет Евросоюза и финансируемые из него общеевропейские программы формируются на семилетний период. Нынешний многолетний бюджетный цикл рассчитан на период с начала 2014 по конец 2020 года, таким образом Соединенное королевство покинет ЕС за 21 месяц до завершения бюджетного цикла. В этой связи ЕС настаивает, чтобы Лондон в полном объеме и до конца бюджетного периода расплатился за все европейские программы, которые он наряду с остальными странами ЕС утверждал в 2013 году при принятии бюджета. В противном случае их придется урезать или раскладывать взнос Соединенного королевства на остальные страны ЕС.

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