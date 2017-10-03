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Sky: ИГ взяло ответственность за теракт в Дамаске

Международная панорама
3 октября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Жертвами атаки стали по меньшей мере 17 человек

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли ответственность за нападение на полицейский участок в Дамаске. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News Arabia.

Согласно данным МВД Сирии, в понедельник вооруженная группа напала на полицейский участок в квартале Мейдан на юге сирийской столицы. Правоохранители вступили в перестрелку с боевиками, однако один из них подорвал себя у входа в здание. После этого второй смертник проник внутрь и привел в действие закрепленную на теле взрывчатку.

По данным телеканала Al Jazeera, в результате теракта погибли по меньшей мере 17 человек.

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