Sky: ИГ взяло ответственность за теракт в Дамаске

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли ответственность за нападение на полицейский участок в Дамаске. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News Arabia.

Согласно данным МВД Сирии, в понедельник вооруженная группа напала на полицейский участок в квартале Мейдан на юге сирийской столицы. Правоохранители вступили в перестрелку с боевиками, однако один из них подорвал себя у входа в здание. После этого второй смертник проник внутрь и привел в действие закрепленную на теле взрывчатку.

По данным телеканала Al Jazeera, в результате теракта погибли по меньшей мере 17 человек.