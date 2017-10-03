Верховная рада утвердила предложенную президентом судебную реформу

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Верховная рада Украина утвердила судебную реформу, предложенную президентом страны Петром Порошенко. За соответствующий законопроект во вторник проголосовал 231 депутат при 226 необходимых.

В проект судебной реформы парламентарии предложили рекордное количество правок - более 4 тыс. Они главным образом касались изменений в ряд кодексов, а также новаций, позволяющих президенту получить большее влияние над судебной системой. Но практически все они не были учтены в процессе обсуждения документа.

Одно из новшеств, которое вызвало возмущение оппозиции, а также фракции "Батькивщина" и "Самопомощь", предусматривало, что глава государства получал полномочия утверждать кандидатуру каждого судьи Верховного суда. Депутаты указывали и на ряд противоречивых инициатив, в частности, автоматическое списание долгов со счета должника, например, по иску поставщика коммунальных услуг. Кроме того, предлагалось отменить практику судебных повесток, вместо этого предполагалось, что каждый гражданин должен следить за вызовом в суд самостоятельно на специализированном интернет-портале.

Вместе с тем утверждено формирование трехуровневой судебной системы, которая включает местные суды, апелляционные суды и Верховный суд. Таким образом, из системы исключены высшие специализированные суды. Верховный суд станет единой кассационной инстанцией в стране, а решения по жалобам будут выноситься только единожды. В состав Верховного суда, в частности, будут входить не более 200 судей, которых сформируют пять подразделений: Большую палату, кассационный административный суд, кассационный хозяйственный суд, кассационный уголовный суд и кассационный гражданский суд.

Реформа предусматривает постепенное обновление и набор судей местных судов. При этом их будут выбирать по результатам конкурса, в котором могут участвовать лица, имеющие высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности не менее пяти лет. Реформа создаст на Украине институт частных судебных исполнителей, однако они не смогут исполнять судебные решения по долгам государства, госорганов, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, решения о выселении физических лиц и некоторые другие.

Предусмотрено также формирование открытого Единого реестра должников и возможность реализации арестованного имущества на электронных торгах.