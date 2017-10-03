Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: число пострадавших от акустических атак на Кубе американцев возросло до 22

Международная панорама
3 октября, 17:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что работники посольства Соединенных Штатов в Гаване получили "легкие повреждения головного мозга" и "вероятные повреждения ЦНС"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Число американских дипломатов, пострадавших на Кубе в результате внешнего воздействия, источник которого не установлен, возросло до 22 человек. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press. По его сведениям, подробности будут оглашены в Вашингтоне позднее во вторник.

Ранее Госдепартамент сообщил о 21 сотруднике посольства США в Гаване, пострадавшем в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) - подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкие повреждения головного мозга" и "вероятные повреждения центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

Госдепартамент позднее уточнил, что у пострадавших диагностированы потеря или нарушение слуха, бессонница, они также испытывают проблемы со зрением, ориентацией, головную боль.

20 сентября представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что американское посольство в Гаване покинут все сотрудники, за исключением тех, на кого возложены ключевые функции. Иными словами, состав дипмиссии сократится наполовину. На неопределенный период приостановлена выдача виз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Куба
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
"Моя должность - Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
3
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
4
Саакашвили просит политического убежища на Украине
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама