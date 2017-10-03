AP: число пострадавших от акустических атак на Кубе американцев возросло до 22

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Число американских дипломатов, пострадавших на Кубе в результате внешнего воздействия, источник которого не установлен, возросло до 22 человек. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press. По его сведениям, подробности будут оглашены в Вашингтоне позднее во вторник.

Ранее Госдепартамент сообщил о 21 сотруднике посольства США в Гаване, пострадавшем в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) - подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкие повреждения головного мозга" и "вероятные повреждения центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

Госдепартамент позднее уточнил, что у пострадавших диагностированы потеря или нарушение слуха, бессонница, они также испытывают проблемы со зрением, ориентацией, головную боль.

20 сентября представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что американское посольство в Гаване покинут все сотрудники, за исключением тех, на кого возложены ключевые функции. Иными словами, состав дипмиссии сократится наполовину. На неопределенный период приостановлена выдача виз.