В Раде заявили, что судебная реформа позволит Януковичу избежать уголовной ответственности

Инфраструктура связи к ЧМ-2018 будет полностью готова в мае 2018 годаСпорт 3 октября, 19:02
Мутко: российский футбол нашел золотую середину и движется впередСпорт 3 октября, 18:55
Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", получив wild cardСпорт 3 октября, 18:50
Telegraph: Роман Абрамович и группа инвесторов вложили $337 млн в оператора связи TruphoneЭкономика и бизнес 3 октября, 18:50
Абдулатипов считает Васильева хорошей кандидатурой на пост врио главы ДагестанаПолитика 3 октября, 18:48
Мутко заявил, что Путин дал ряд рекомендаций по лимиту на легионеров в футболеСпорт 3 октября, 18:47
Мутко: желание сохранить тяжелую атлетику в ОИ стало причиной дисквалификаций федерацийСпорт 3 октября, 18:45
В чем смысл проекта LIGO и как он связан с Нобелевской премиейНаука 3 октября, 18:35
Фурсенко: у "Зенита" все в порядке с легионерамиСпорт 3 октября, 18:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Поправки в работу судебной системы, которые во вторник утвердил парламент Украины, могут стать основанием для освобождения экс-президента страны Виктора Януковича от уголовной ответственности. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.
"Депутат Андрей Лозовой внес поправку в закон о судебной реформе, которая фактически освобождает от уголовной ответственности лично Виктора Януковича, а также выводит из-под процедуры специальной конфискации все капиталы его окружения, - написал он в Facebook. - Поправка уменьшает сроки расследования уголовных дел до трех месяцев - преступлений средней тяжести и до шести месяцев - тяжких и особо тяжких преступлений".
Найем подчеркнул, что отсчет срока начинается с даты регистрации дела, а не с момента вручения подозреваемому обвинительного акта.
В конце 2016 года на Украине против Януковича возбудили уголовное дело по обвинению в госизмене. В качестве ключевого доказательства его вины используется распространенное в СБ ООН заявление от 1 марта 2014 года о незаконном захвате власти в Киеве, угрозе гражданской войны и с просьбой к РФ использовать вооруженные силы для восстановления законности. Сам экс-президент 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в процессе "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью проигнорированы процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".