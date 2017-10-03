В Раде заявили, что судебная реформа позволит Януковичу избежать уголовной ответственности

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Поправки в работу судебной системы, которые во вторник утвердил парламент Украины, могут стать основанием для освобождения экс-президента страны Виктора Януковича от уголовной ответственности. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Депутат Андрей Лозовой внес поправку в закон о судебной реформе, которая фактически освобождает от уголовной ответственности лично Виктора Януковича, а также выводит из-под процедуры специальной конфискации все капиталы его окружения, - написал он в Facebook. - Поправка уменьшает сроки расследования уголовных дел до трех месяцев - преступлений средней тяжести и до шести месяцев - тяжких и особо тяжких преступлений".

Найем подчеркнул, что отсчет срока начинается с даты регистрации дела, а не с момента вручения подозреваемому обвинительного акта.

В конце 2016 года на Украине против Януковича возбудили уголовное дело по обвинению в госизмене. В качестве ключевого доказательства его вины используется распространенное в СБ ООН заявление от 1 марта 2014 года о незаконном захвате власти в Киеве, угрозе гражданской войны и с просьбой к РФ использовать вооруженные силы для восстановления законности. Сам экс-президент 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в процессе "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью проигнорированы процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".