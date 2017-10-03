СМИ: КНДР тайно запустила южнокорейские текстильные фабрики в Кэсоне

СЕУЛ, 3 октября. /ТАСС/. КНДР тайно использует мощности южнокорейских текстильных фабрик в Кэсонском индустриальном комплексе, который был закрыт в 2016 году. Об этом сообщает радиостанция KBS.

По данным ее источников в КНР, в Кэсоне без разрешения южнокорейской стороны запущено 19 заводов. Часть продукции уходит на внутренний рынок, но основная часть фабрик занята выполнением заказов из Китая, отмечает радио.

Однако, по словам источника, учитывая, что принятая в сентябре резолюция 2375 Совета Безопасности ООН предусматривает запрет на экспорт северокорейской текстильной продукции, можно ожидать, что КНДР вскоре потеряет возможность зарабатывать на заводах южнокорейских компаний в Кэсоне. Источник также сообщил, что Север использует фабрики Юга уже более шести месяцев.

Технопарк в Кэсоне впервые открылся в 2004 году. Там на 124 южнокорейских предприятиях работали более 54 тысяч северокорейцев. В 2015 году прибыль от его деятельности превысила $500 млн. Комплекс был закрыт после проведения КНДР в 2016 году ядерного испытания и пуска ракеты-носителя со спутником. В Южной Корее подозревают, что часть получаемых Севером валютных средств от этого совместного проекта шла на развитие его ядерной и ракетной программ.

Совет Безопасности ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ограничил экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки.